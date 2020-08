Spagna: tensioni nel governo Sanchez, Podemos lamenta esclusione da incontro con Ciudadanos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calvo ha smentito il suo omologo affermando di aver partecipato come vicepremier e non come leader del Psoe. Veto escluso anche dello stesso portavoce del partito all'opposizione nel corso di una conferenza stampa, dichiarando che "non è il momento di mettere medaglie o di apparire nelle foto". Parole che non sembrano aver convinto il partito di Pablo Iglesias. Il portavoce al Congresso di deputati di Unidas Podemos, Pablo Echenique, infatti, in un messaggio sul suo profilo Twitter ha affermato di essere "costretto a chiarire" che "solo uno dei partiti del governo di coalizione era rappresentato all'incontro odierno tra il Psoe e Ciudadanos". (Spm)