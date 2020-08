Bangladesh: coronavirus, restrizioni prorogate fino al 31 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Bangladesh ha prorogato le restrizioni ai movimenti e alle attività pubbliche fino al 31 agosto. Lo ha annunciato oggi una notifica della Divisione di gabinetto. I mercati, i negozi e i centri commerciali dovranno chiudere entro le 20 e assicurare il rilevamento della temperatura corporea del personale e dei clienti, il distanziamento, l’igienizzazione e la sanificazione secondo le linee guida previste. I consumatori, comunque, sono incoraggiati a utilizzare le piattaforme di commercio elettronico. Le persone potranno uscire da casa dalle 22 alle 5 solo per motivi essenziali e urgenti, indossando mascherine e rispettando le regole sul distanziamento. Gli uffici pubblici e privati, le banche e le aziende potranno operare secondo le linee guida. I dipendenti malati e le donne in gravidanza dovranno evitare di recarsi sul posto di lavoro. I trasporti pubblici funzioneranno con le limitazioni previste dalle linee guida. Le scuole e gli altri centri di istruzione resteranno chiusi. I raduni, gli eventi di massa, le assemblee e le funzioni religiose o civili resteranno sospesi. I fedeli potranno recarsi nei luoghi di culto seguendo le direttive del ministero degli Affari religiosi. Restrizioni più rigorose saranno applicate alle zone di contenimento. Le amministrazioni di ogni livello dovranno intensificare gli sforzi per rendere la popolazione consapevole. (segue) (Inn)