Viabilità: su A26 chiuso per una notte tratto Arona-allacciamento D08

- Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire interventi di ispezione delle gallerie, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 23 di martedì 4 all'1 di mercoledì 5 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e l'allacciamento con la Diramazione Gallarate-Gattico, verso Genova. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Arona, si potrà percorrere la viabilità ordinaria con rientro, sulla stessa A26, alla stazione di Borgomanero o alla stazione di Castelletto Ticino, sulla Diramazione Gallarate-Gattico. (com)