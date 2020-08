Coronavirus: Istat, indagine sieroprevalenza, 2,5 per cento popolazione ha sviluppato anticorpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1 milione 482 mila le persone, il 2,5 per cento della popolazione residente in famiglia (escluse le convivenze), risultate con Igg positivo, che hanno cioè sviluppato gli anticorpi per il Sars-Cov-2. Questi i primi risultati dell’indagine di sieroprevalenza condotta sul Sars-Cov-2 da Istat e Ministero della Salute nelle rispettive funzioni, mentre la Croce Rossa ha condotto la rilevazione sul campo con l’aiuto delle Regioni. Le persone entrate in contatto con il virus sono dunque 6 volte di più rispetto al totale dei casi intercettati ufficialmente durante la pandemia, attraverso l’identificazione del Rna virale, secondo quanto prodotto dall’Istituto superiore di sanità. Come già evidenziato dai dati ufficiali in tema di mortalità e dai livelli di infezione, le differenze territoriali sono molto accentuate. La Lombardia raggiunge il massimo con il 7,5 per cento di sieroprevalenza: ossia 7 volte il valore rilevato nelle regioni a più bassa diffusione, soprattutto del Mezzogiorno. Il caso della Lombardia è unico: da sola questa regione assorbe il 51 per cento delle persone che hanno sviluppato anticorpi. (segue) (Ren)