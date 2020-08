Coronavirus: Istat, indagine sieroprevalenza, 2,5 per cento popolazione ha sviluppato anticorpi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D’altra parte, ha sottolineato l'Istat, in Lombardia, dove è residente circa un sesto della popolazione italiana, si è concentrato il 49 per cento dei morti per il virus e il 39 per cento dei contagiati ufficialmente intercettati durante la pandemia: in alcune sue province, quali ad esempio Bergamo e Cremona, il tasso di sieroprevalenza raggiunge addirittura punte, rispettivamente, del 24 per cento e 19 per cento. Rispetto alla graduatoria regionale della prevalenza accertata, dopo la Lombardia segue la Valle d’Aosta, con il 4 per cento, e un gruppo di regioni che si collocano attorno al 3 per cento: Piemonte, Trento, Bolzano, Liguria, Emilia-Romagna e Marche. Il Veneto è all’1,9 per cento mentre otto Regioni, tutte del Mezzogiorno, presentano un tasso di sieroprevalenza inferiore all’1 per cento, con i valori minimi in Sicilia e Sardegna (0,3 per cento). (Ren)