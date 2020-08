Difesa: firmato Protocollo d'intesa attuativo con ministero Ambiente per valorizzare base logistica a Pantelleria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato siglato un Protocollo d'intesa attuativo tra il ministero della Difesa, il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Agenzia del demanio, la società Difesa servizi SpA e l'Ente Parco nazionale Isola di Pantelleria per la valorizzazione e la riqualificazione funzionale del sito denominato Base logistica dell'Esercito Bukkuram ai fini della realizzazione della "Cittadella del Parco Nazionale di Pantelleria". Lo riferisce oggi un comunicato stampa del ministero della Difesa. L'atto sottoscritto, discendente da un recente Protocollo d'intesa tra i dicasteri Difesa e Ambiente e l'Agenzia del demanio, sancisce il passaggio in uso duale militare/civile del bene ubicato nei pressi dell'Aeroporto di Pantelleria. Il ministero della Difesa, diretto da Lorenzo Guerini, conferma ancora una volta la volontà di farsi promotore del percorso di razionalizzazione del patrimonio immobiliare in uso al dicastero, rispondendo alle esigenze delle altre istituzioni dello Stato. "La firma di questo protocollo definisce il futuro di un'area di grande interesse naturale e paesaggistico che, grazie al lavoro delle Istituzioni coinvolte, potrà essere valorizzata, in chiave sostenibile e nel rispetto dell'ambiente, a vantaggio dei cittadini. Difesa Servizi si conferma ancora una volta un' importante risorsa per il dicastero e per il Paese", ha dichiarato Guerini. (segue) (Com)