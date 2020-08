Difesa: firmato Protocollo d'intesa attuativo con ministero Ambiente per valorizzare base logistica a Pantelleria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'area rimarrà nella disponibilità patrimoniale del ministero e sarà concessa in uso all'Ente parco attraverso la società in house Difesa servizi SpA, con l'obiettivo di realizzare la Cittadella del Parco nazionale di Pantelleria all'interno della quale, soddisfatte le prioritarie esigenze della Difesa ed assegnata una nuova sede ai reparti dell'Arma dei Carabinieri incaricati della sorveglianza del Parco, saranno accolte aule e laboratori di sperimentazione, incubatori di idee e spazi per la ricerca, la divulgazione e la formazione, recuperando aree a favore del paesaggio rurale e dei servizi connessi alla comunità locale. "È il primo tassello concreto del protocollo appena firmato con il ministero della Difesa. Qui a Pantelleria una struttura del demanio militare pari a due ettari e mezzo e 230 metri quadrati di uffici sono stati consegnati al Parco nazionale dell'Isola per realizzare una struttura, totalmente ecosostenibile, a disposizione della collettività, per diventare laboratori, centro mostre, workshop. Un progetto che si basa sulla riqualificazione dell'esistente, combatte la logica del consumo di suolo e diventa ricchezza per il territorio". Cosi il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, durante la missione nel parco di Pantelleria che si conclude oggi. (Com)