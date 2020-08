Infrastrutture: inaugurato sottopasso pedonale di Rivabella a Lecco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato ufficialmente riaperto il sottopasso ciclopedonale in località Rivabella a Lecco. L'opera, che collega via alla Spiaggia con via Marinai D'Italia, mette in connessione la zona lago e il quartiere di Chiuso. Inoltre, permette la continuità pedonale dei due tratti di strada e l'attraversamento in sicurezza della zona ferroviaria. La Regione ha stanziato 1 milione di euro e il valore complessivo dell'intervento ammonta a 1,5 milioni. L'opera è inserita nel 'Patto per la Lombardia'. "Oggi consegniamo alla nostra comunità - ha commentato il sottosegretario regionale alla Presidenza Antonio Rossi - un'infrastruttura fondamentale per i cittadini. Nel dettaglio, sono stati realizzati il nuovo sottopassaggio pedonale di collegamento, i due corpi scala-rampa a monte e a valle della linea ferroviaria e l'impianto di illuminazione". Il sottopasso sarà completato a settembre con un montascale, che servirà a garantire il superamento delle barriere architettoniche determinate dai vincoli posti alle dimensioni dell'opera. "È una risposta importante - ha spiegato Rossi - per la comunità di Chiuso, che in questi anni ha dovuto affrontare tante difficoltà. A tal proposito, prosegue il nostro impegno con l'ultimo lotto di Vercurago della Lecco Bergamo, inserita nella legge 160 del 2019 che contiene la lista delle infrastrutture olimpiche". (com)