Imprese: Massiah (Ubi), Cda ha difeso in maniera decisa i valori della banca

- Il consiglio di amministrazione di Ubi Banca ha difeso in maniera decisa i valori della banca: il rilancio dell’Opas inizialmente non era previsto, e il nostro dovere era valorizzare al massimo il nostro istituto. Così l’amministratore delegato di Ubi Banca, Victor Massiah, durante una conference call dedicata ai giornalisti al termine del Cda che ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2020. “Credo comunque che tutto questo polverone si abbasserà nei prossimi giorni”, ha aggiunto. Sulla richiesta di chiarimenti al tribunale precedentemente avanzata da Ubi, Massiah ha ribadito che “non siamo andati li per denunciare, ma chiedendo di chiarire qualcosa che non era stato chiarito ossia la questione della Mac”. L’Ad ha poi definito una “fortuna” il superamento della soglia del 66,67 per cento durante il periodo di adesione all’Opas, sottolineando che “il corridoio sarebbe stato un Vietnam”. (Ems)