Polonia: fonti stampa, nuovi soldati Usa non saranno sotto giurisdizione locale

- Ai soldati statunitensi stanziati in territorio polacco non saranno applicabili le norme dell'ordinamento giuridico della Polonia in quanto le basi saranno extraterritoriali. Questo è quanto riferisce il portale d'informazione "Onet.pl" a proposito dell'intesa concordata da Washington e Varsavia che apre la strada allo spiegamento di nuove truppe Usa in Polonia. Secondo il portale di informazione, la parte statunitense ha concesso lo spostamento del proprio comando in Polonia subordinandolo però alla firma di un accordo militare che attribuisce status speciale alle truppe Usa nel Paese. L'accordo prevede che il personale militare statunitense sia fuori dalla giurisdizione polacca e che le basi Usa siano extraterritoriali. A carico dei polacchi saranno anche i costi per la costruzione delle infrastrutture necessarie alle truppe statunitensi. (segue) (Vap)