Roma: Pedica (Pd), stop tardivo a museo fascismo. Possibile che Raggi non sapesse?

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi mette uno stop alla mozione del M5s sul museo del fascismo ma "la sindaca chiude la stalla quando oramai i buoi sono scappati". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica della direzione romana del Partito democratico. "Possibile che non sapesse nulla dell'iniziativa? Non era il caso di bocciare subito l'idea sul nascere?. A quanto pare - conclude Pedica- nessuno tra i 5 stelle prima di oggi si era ricordato che Roma è una città antifascista e la sindaca come al solito interviene a scoppio ritardato per mettere la toppa su una gaffe che stavolta è davvero vergognosa". (Com)