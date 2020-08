Polonia: secondo fonti stampa i nuovi soldati Usa non saranno sotto giurisdizione locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai soldati statunitensi stanziati in territorio polacco non saranno applicabili le norme dell'ordinamento giuridico della Polonia in quanto le basi saranno extraterritoriali. Questo è quanto riferisce il portale d'informazione "Onet.pl" a proposito dell'intesa concordata da Washington e Varsavia che apre la strada allo spiegamento di nuove truppe Usa in Polonia. Secondo il portale di informazione, la parte statunitense ha concesso lo spostamento del proprio comando in Polonia subordinandolo però alla firma di un accordo militare che attribuisce status speciale alle truppe Usa nel Paese. L'accordo prevede che il personale militare statunitense sia fuori dalla giurisdizione polacca e che le basi Usa siano extraterritoriali. A carico dei polacchi saranno anche i costi per la costruzione delle infrastrutture necessarie alle truppe statunitensi.Pur non riferendosi direttamente all'articolo di "Onet.pl", il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, ha reagito su Twitter respingendo quelle che chiama "fake news". "Le informazioni apparse sui media e che riguardano le regole sullo stazionamento di soldati Usa in Polonia sono false. Presenterò l'accordo dopo la sua firma. La disinformazione danneggia la sicurezza della Polonia", si legge nel messaggio. Di tenore simile è un messaggio dell'ambasciatrice Usa a Varsavia, Georgette Mosbacher, la quale ribadisce che i dettagli dell'intesa raggiunta venerdì scorso saranno rivelati una volta che essa sarà stata sottoscritta.Gli Stati Uniti e la Polonia hanno "politicamente concordato" un'intesa di cooperazione militare che apre la strada allo spiegamento di mille soldati statunitensi nel Paese dell'Europa orientale. Lo ha annunciato il ministero della Difesa polacco in un comunicato stampa. "Ciò faciliterà l'ulteriore approfondimento della cooperazione militare, compreso l'aumento della presenza di soldati statunitensi in Polonia. Presto, dopo che il lavoro di redazione sarà terminato, verrà firmato il contratto", si legge nella nota. "Il rafforzamento della presenza delle truppe statunitensi in Polonia riguarda non solo le unità da combattimento, ma anche lo sviluppo di capacità specifiche nel campo della ricognizione, del comando o dell'adozione di forze aggiuntive in caso di emergenza. Ciò introduce una nuova qualità della presenza militare statunitense sia in Polonia che nell'intera regione", riferisce la nota. (Vap)