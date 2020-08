Grecia-Turchia: Dendias, sì al dialogo ma non sotto minaccia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre il 30 luglio, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha detto che Ankara continuerà a portare avanti “fino alla fine” il lavoro iniziato nel Mediterraneo orientale e nell’Egeo “per proteggere i suoi diritti”. "Non esiteremo a esercitare i nostri diritti sovrani, come nell'esempio della Grande Moschea di Santa Sofia, che abbiamo riaperto per il culto", ha dichiarato Erdogan durante un discorso pronunciato in occasione della festa islamica dell’Eid al Adha, che prenderà il via domani, facendo riferimento alla riconversione in moschea del sito patrimonio Unesco avvenuta ufficialmente lo scorso 24 luglio. Le parole di Erdogan giungono dopo le dichiarazioni del suo portavoce, Ibrahim Kalin, sulla sospensione delle esplorazioni petrolifere al largo dell’isola greca di Castelrosso (Kastellorizo). Tuttavia, secondo il quotidiano greco “Khatimerini”, questa mattina la nave sismica turca Barbaros è salpata alla volta di Cipro per dare il via a nuove esplorazioni per la ricerca di idrocarburi nella Zona economica esclusiva (Zee) di Cipro. (segue) (Gra)