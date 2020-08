Coronavirus: indagine epidemiologica, meno colpiti under 5 e over 85

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come già visto in Spagna è interessante notare come il dato di sieroprevalenza più basso sia riscontrabile per i bimbi da 0 a 5 anni (1,3 per cento) e per gli ultra 85enni (1,8 per cento), due segmenti di popolazione per età verosimilmente più protetti e, quindi, meno esposti durante l'epidemia". Lo ha riferito questo pomeriggio la direttrice centrale Istat, Linda Laura Sabbadini nel corso della conferenza stampa per la presentazione dei primi risultati dell'indagine di sieroprevalenza su Sars-Cov-2 realizzata dall'Istituto superiore di Sanità con la collaborazione dell'Istat. "Non emergono invece differenze significative per quanto riguarda il genere: uomini e donne sono stati colpiti nella stessa misura dal Sars-CoV-2", ha aggiunto. (Rin)