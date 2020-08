Sanità: Asl Rieti, Open week di Onda, successo per settimana dedicata a salute donna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo screening - continua la nota della Asl di Rieti - è stato riservato alle donne di età compresa tra i 50 e i 60 anni. Durante le prestazioni sono state individuate alcune patologie che richiedono trattamenti specifici e follow-up cardiologico e/o ulteriori accertamenti. L'Unità di Reumatologia ha eseguito 35 visite specialistiche, 12 MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) presso il Distretto 1 e 10 MOC presso la Casa della Salute di Magliano Sabina. Il servizio di Senologia, presso l'Unità diagnostica per immagini, ha eseguito 64 mammografie, 33 ecografie mammarie ed effettuato 3 procedure diagnostiche di approfondimento con campionature di tessuto. Il servizio nuove fragilità (dipartimento diagnosi e cura) ha effettuato - spiega ancora la nota - 40 consulenze e fissate diverse visite con lo psicologo e lo psichiatra. Decine le telefonate ai numeri dedicati per informazioni sull'iniziativa e i servizi erogati dall'Azienda. 4 invece i colloqui di sostegno e di tipo psicoeducativo sostenuti da un psichiatra ed una psicologa del servizio psichiatrico diagnosi e cura, mentre sono state 5 le visite psicologiche con supporto multidisciplinare eseguite dall'Ambulatorio disturbi alimentari. Gradito dai cittadini e dal personale sanitario, il coinvolgimento del centro antiviolenza. Il nido di Ana, grazie all'attività di supporto e ascolto svolta presso l'area consultoriale di Rieti". (Com)