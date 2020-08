Centrodestra: Meloni, con Salvini andremo al governo insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, intervenendo a Telelombardia ha detto: "Io e Salvini andremo al governo insieme e insieme daremo all'Italia un governo forte, coeso e in grado di fare gli interessi degli italiani e di questa nazione. Un esecutivo - ha aggiunto - che non sia alla ricerca del compromesso al ribasso su qualunque cosa perché tenuto insieme solamente dal bisogno di stare attaccato alle poltrone. Ed è questa la differenza tra il centrodestra e l'attuale maggioranza di governo: noi stiamo insieme per scelta, le nostre idee combaciano e se non sono sempre identiche c'è comunque una sintesi valoriale di fondo". La parlamentare ha, poi, proseguito: "Abbiamo una visione di politica economica, industriale e di rapporto con l'Europa compatibile. Tutti quanti lavoriamo prioritariamente per la difesa degli interessi italiani, del lavoro e dei prodotti italiani, della nostra identità e la tutela della famiglia. Noi abbiamo un comune denominatore molto significativo sul piano valoriale. Dall'altra parte invece c'è una maggioranza nella quale Renzi diceva di avere il voltastomaco all'idea di allearsi con il Movimento cinque stelle - ha sottolineato la leader di Fd'I - e questo la dice lunga su come questi signori siano disposti a fare qualunque cosa pur di sedersi sulla poltrona, anche ad allearsi con qualcuno che trovano stomachevole. Una frase del genere nel centrodestra - ha concluso Meloni - non sarebbe mai pensabile: noi camminiamo spalla a spalla. Ciascuno prova a portare il suo valore aggiunto, e quindi anche le sue differenze su cui però vogliamo trovare una sintesi". (Rin)