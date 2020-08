Polonia, la Corte suprema conferma la rielezione a presidente di Andrzej Duda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di controllo straordinario e affari pubblici della Corte suprema della Polonia ha validato le elezioni presidenziali conclusesi con il ballottaggio dello scorso 12 luglio. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Pap". La Corte ha così confermato la rielezione a capo dello Stato di Andrzej Duda. A giudizio dell'organo, le violazioni rilevate non rappresentato base sufficiente per poter mettere in discussione il risultato delle operazioni di voto. "Nulla da un punto di vista normativo impedisce più che il 6 agosto il presidente eletto assuma formalmente il suo ruolo e inauguri così un suo secondo mandato", ha dichiarato il portavoce della Corte suprema, Aleksander Stepkowski. La decisione di confermare l'esito delle elezioni presidenziali è stata presa dopo l'analisi della relazione fornita dalla Commissione elettorale statale (Pkw) e della valutazione delle contestazioni elettorali ricevute dalla Corte medesima.La Corte ha ritenuto che "l'ineguale accesso dei candidati ai mezzi di comunicazione di massa non influisce sulla validità delle elezioni finché può dirsi "garantito il libero (de jure e de facto) pluralismo dei media". Ha comunque stabilito che "la buona prassi del processo elettorale dovrebbe essere data da un approccio neutrale dei poteri pubblici alla campagna elettorale". "La campagna dovrebbe essere oggetto di relazione da parte di tutti i media, soprattutto pubblici, in buona fede. Gli abusi di tali standard segnalati nello spazio pubblico e nelle contestazioni elettorali non hanno determinato una limitazione della possibilità di elezioni libere", ha affermato la giudice Ewa Stefanska, che presiedeva la seduta. (Vap)