Ponte Genova: Lombardi (M5s), Stato c'è, sia l'inizio per cacciare i Benetton

- "Oggi alle ore 18, a distanza di due anni dal crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018 che provocò 43 morti e 566 sfollati, sarà inaugurato il nuovo Ponte San Giorgio di Genova alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella, e delle altre Autorità nazionali e cittadine. Non ci saranno, come annunciato, i parenti delle vittime. Non mi sento di giudicare la scelta di chi ha vissuto un dolore così grande in prima persona. Sarebbe inopportuno. So solo che questa assenza ci ricorda che il crollo del Ponte di Genova è, per tutto il Paese, una ferita ancora aperta, che ci riguarda tutti: nella giovane vita della nostra Repubblica, non sempre lo Stato è stato presente per i cittadini, per tutelarne gli interessi o addirittura l’incolumità". Lo scrive su Facebook Roberta Lombardi, capogruppo M5s alla Regione Lazio. "Oggi però a Genova lo Stato c’è. E trovo fortemente simbolico che questa inaugurazione avvenga prima del secondo anniversario della tragedia, che così può essere riservato alla commemorazione delle vittime. Un’anticipazione - aggiunge - che rappresenta un segnale di speranza, un primo accenno di guarigione di una ferita collettiva e, mi auguro, un ulteriore stimolo per la politica e le Istituzioni per proseguire un processo di risanamento che possa estendersi dal Ponte di Genova e dalla gestione delle Autostrade fino a tutti i beni e servizi pubblici essenziali affinché questi possano tornare nelle mani dello Stato nazionale", spiega Lombardi. (segue) (Rin)