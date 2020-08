Ponte Genova: Lombardi (M5s), Stato c'è, sia l'inizio per cacciare i Benetton (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ecco perché nella giornata di oggi - aggiunge l'esponente del M5s - stona decisamente l’annuncio della ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, De Micheli, secondo cui mercoledì prossimo nell’incontro con Atlantia, la società con cui i Benetton hanno fatto affari per anni con le concessioni autostradali, non ci sarà ancora la firma del primo atto formale per la cessione delle quote di Aspi, Autostrade per l’Italia s.p.a., e quindi per l’uscita dei Benetton, ma saranno definiti solo dei "dettagli tecnici". Proprio per il valore simbolico, oltre che formale, che hanno determinati atti, mi auguro che si possa arrivare a questa firma, che pone la “prima pietra” per la fine dell’era Benetton in Autostrade, entro il secondo anniversario del crollo, il prossimo 14 agosto appunto, o che comunque non si rimandi tutto a dopo l’estate, dando così l’impressione che tutto venga messo in stand by. Intanto - prosegue - oggi possiamo onorare questo primo grande segnale di rinascita: dopo l’addio al Ponte Morandi, oggi nasce Ponte San Giorgio, intitolato al santo che, oltre ad aver accompagnato la storia di Genova in quanto Repubblica marinara, è noto nell’immaginario collettivo perché uccide il drago. Un’immagine di buon auspicio, soprattutto se reinterpretata in ambito laico, con lo Stato che riesce a prevalere su potentati e interessi particolaristici e a uccidere così il proprio drago", conclude Lombardi. (Rin)