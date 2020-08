Coronavirus: Bordoni (Lega), controlli bus provenienti da Europa est per limitare contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viaggi illegali e pullman che sfuggono ai controlli, "un nuovo pericolo di diffusione del Covid nel Lazio potrebbe avere origine a causa dei bus provenienti dall'Est Europa che invece di arrivare nelle stazioni designate fermano in scali fantasma per saltare le visite e la successiva quarantena obbligatoria mettendo a rischio la salute pubblica". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Tratte illegali che deviano in parcheggi abusivi, ho scritto al prefetto di Roma e ai vertici di Comune e Regione, Raggi e Zingaretti, per segnalare la situazione di Piazza Tarantelli, al quartiere Decima-Torrino, dove ogni sabato fanno capolinea i pullman provenienti dall'Est con persone che tornano e partono per i loro paesi di provenienza senza i dovuti controlli sanitari. La regione Lazio - continua Bordoni - non perda altro tempo, agisca subito, occorrono controlli e protocolli di sicurezza adeguati, soprattutto per i viaggiatori che provengono dai paesi dell'Est, come la Romania, ad oggi uno dei focolai più pericolosi dell'Unione europea". (Rer)