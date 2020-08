Regno Unito: von der Leyen, con Hume se ne va un grande campione della pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa ha perso un grande campione della pace: lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von Der Leyen, commentando la morte del politico nord irlandese e premio Nobel per la pace John Hume. La presidente della Commissione Ue, scrivendo su Twitter, ha ricordato come Hume abbia "dedicato la sua vita a promuovere la tolleranza, i diritti civili e la giustizia sociale". "La sua perdita viene avvertita da tutti coloro che condividono questa battaglia, nell'Irlanda del Nord, in Irlanda e nel resto del mondo", ha affermato Von der Leyen. Hume, considerato “l’architetto” dell'accordo di pace del Venerdì Santo del 1998 con l'Irlanda del Nord, è morto oggi all'età di 83 anni. (Beb)