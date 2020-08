Libano, Charbel Wehbé è il nuovo ministro degli Esteri dopo le dimissioni Hitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex diplomatico libanese Charbel Wehbé è stato nominato nuovo ministro degli Esteri del Libano, dopo le dimissioni in mattinata di Nassif Hitti. E’ quanto rende noto la presidenza di Beirut, dopo l’arrivo al palazzo di Baabda di Wehbé. In precedenza Wehbé ha ricoperto l’incarico di consigliere del presidente della Repubblica ed è stato direttore degli Affari politici e segretario generale ad interim del ministero degli Esteri quando la diplomazia era guidata da Gebran Bassil. In mattinata l’ex ministro degli Esteri Hitti si è dimesso dal governo guidato da Hassan Diab, sottolineando che il Libano “si sta trasformando in uno Stato fallito”.Il governo Diab ha visto la luce lo scorso febbraio, dopo le dimissioni di Saad Hariri lo scorso ottobre per le proteste popolari. Dall’autunno scorso, infatti, il paese è teatro di proteste popolari contro la classe politica, accusata di cattiva gestione dello Stato e di corruzione. Malgrado il governo abbia adottato un piano di salvataggio economico alla fine di aprile che prevede il ricorso al finanziamento del Fondo monetario internazionale e lo sblocco di aiuti internazionali in cambio di riforme, da maggio a oggi l’esecutivo non ha attuato le riforme, in primo luogo quelle del settore dell’elettricità. (Res)