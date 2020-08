Imprese: Regione Lazio, innovazione dispositivi mobili, Keyless vince la challenge di Telsy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa la challenge lanciata da Telsy (gruppo Tim), Regione Lazio e Lazio Innova con l'obiettivo di selezionare soluzioni innovative di autenticazione per dispositivi mobili. Alla finale, che si è tenuta in modalità digitale, sono intervenuti tra gli altri: Emanuele Spoto amministratore delegato di Telsy, Elisabetta Romano chief innovation & partnership office di Tim, Nicola Tasco presidente di Lazio Innova, Luigi Campitelli direttore operativo spazi attivi di Lazio Innova. "L'iniziativa - spiega in una nota Lazio Innova - rientra nel programma strategico di open innovation di Lazio Innova. Si tratta della quattordicesima challenge per complessive 17 sfide di innovazione che hanno messo in connessione le grandi imprese con giovani talenti e startup. Ad oggi sono 102 i progetti innovativi supportati attraverso un programma di mentorship e 15 gli accordi commerciali, le sperimentazioni e i progetti di ricerca congiunti che sono stati sottoscritti". (segue) (Com)