Imprese: Regione Lazio, innovazione dispositivi mobili, Keyless vince la challenge di Telsy (2)

- "Il successo delle nostre sfide di open innovation non è dato solo dal numero di startup e di innovatori coinvolti, che pure evidenzia un grande potenziale di creatività e competenze, ma soprattutto dalla qualità delle proposte progettuali che ogni singola call riceve – dichiara Andrea Ciampalini, direttore generale di Lazio Innova –. I premi attribuiti nella recente challenge di Telsy sono un'ulteriore dimostrazione di questo". In palio 3 premi in denaro e servizi messi a disposizione da Lazio Innova e Telsy, per i quali si sono sfidati 6 team. Al termine della pitching battle finale si è aggiudicata il primo premio Keyless che ha ricevuto 20 mila euro oltre a servizi specialistici. Il secondo e il terzo classificato, Deed e Autentica, usufruiranno invece di una serie di servizi per lo sviluppo dei propri progetti imprenditoriali. (Com)