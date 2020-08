Migranti: Grecia, recinzione al confine con la Turchia sarà estesa e rafforzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità greche stanno intensificando le procedure per realizzare l’estensione della recinzione al confine con la Turchia a Evros. Lo riferisce il quotidiano di Atene “Kathimerini”, la polizia greca (Elas) la scorsa settimana ha pubblica un bando di gara per il progetto rivolto a cinque importanti società di costruzione. L’argomento è stato al centro di un colloquio nei giorni scorsi tra il direttore esecutivo dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), Fabrice Leggeri e il ministro della Protezione dei cittadini Michalis Chrysochoidis. Secondo la testata, il progetto si divide in due parti: in primo luogo il rafforzamento di una recinzione esistente che si estende per circa 12,5 chilometri tra Kastanies e Nea Vyssa, che ha subìto danni durante l’ultima crisi migratoria; poi la creazione di un nuovo tratto di recinzione di 27 chilometri nell'area di Ferres.(Gra)