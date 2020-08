Coronavirus: Buffagni (M5s), a differenza di Salvini io metto la mascherina, serve responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni, in un post pubblicato sul blog delle Stelle, afferma: "Io, a differenza di Salvini, la mascherina la metto, perché non dimentico i morti, le terapie intensive piene e le imprese chiuse. E non faccio finta di non vedere quello che accade all'estero - continua l'esponente dell'esecutivo -, con Belgio e Spagna costretti a mettere coprifuoco, e nuovi lockdown per fronteggiare i nuovi focolai. Serve responsabilità. Non stiamo giocando. Qui c'è la vita delle persone in ballo, e la sopravvivenza delle nostre imprese. Indossare la mascherina è faticoso", segnala il rappresentante del M5s, "soprattutto in questo periodo estivo, e può capitare qualche volta di indossarla in maniera errata o di toglierla un attimo per respirare. Chi invita a non indossarla o fa il gradasso in barba alle regole - conclude Buffagni - non fa il bene degli italiani. Diffondi anche tu il messaggio 'Io metto la mascherina'. Aggiorna sui social network la tua immagine del profilo con questo motivo". (Rin)