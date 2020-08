Speciale infrastrutture: Montenegro, 40 milioni da Bei per la ristrutturazione della rete stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha concesso la seconda tranche del valore di 40 milioni di un investimento complessivo di 80 milioni di euro per la ristrutturazione di 180 chilometri della rete stradale del Montenegro. Secondo quanto riporta l'emittente "Rtk", il finanziamento della Bei è stato integrato da un sussidio per l'assistenza tecnica pari a 1,5 milioni di euro proveniente dall'Iniziativa per la resilienza economica della Bei. Si tratta del primo sussidio assegnato dall'Iniziativa ad un progetto nei Balcani occidentali. L'investimento Bei è mirato all'aumento della sicurezza e dell'efficienza dei trasporti, facilitando così anche una più rapida ripresa economica e il commercio regionale. L'ammodernamento delle strade e una maggiore sicurezza delle sezioni ricostruite ridurranno i costi di trasporto e i tempi di percorrenza. Nell'ambito di questo progetto, inoltre, si prevede la creazione di circa 4.100 posti di lavoro temporanei a sostegno del settore privato. (Mop)