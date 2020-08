Speciale infrastrutture: Estonia non consentirà costruzione tunnel sotto il Mar Baltico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo estone intende respingere i piani per la costruzione di un tunnel sotto il Mar Baltico, finanziato dalla Cina, che congiungerebbe il paese alla Finlandia. Lo ha dichiarato il ministro della Pubblica amministrazione estone, Jaak Aab, adducendo "motivazioni di sicurezza". Il piano prevedeva un collegamento ferroviario e stradale di 100 chilometri che collegasse Tallinn e Helsinki, con le aziende cinesi China Railway International Group, China Railway Engineering Company e China Communications Construction Company pronte ai lavori. "Alla luce delle informazioni in possesso da parte delle autorità statali, abbiamo motivo di dubitare che il progetto possa essere messo in pratica per motivi ambientali, economici e di sicurezza", ha affermato Aab. (Sts)