Speciale infrastrutture: Lombardia, Crippa (Lega), Toninelli critica Fontana e Salvini e lui cacciato da suo ruolo ministro

- "Consigliamo a Toninelli di non giudicare il lavoro di Salvini e Fontana: il suo impegno come ministro è stato giudicato dal suo stesso Movimento 5 Stelle che ha deciso di cacciarlo dal governo. Non solo, Toninelli non è riuscito nemmeno a fare il capogruppo in Senato. Gli consigliamo di chiudersi nel tunnel del Brennero col suo monopattino". Lo dice in una nota il deputato Andrea Crippa, vicesegretario della Lega replicando all'ex ministro alle infrastrutture, Danilo Toninelli. (Com)