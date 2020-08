Speciale infrastrutture: Roma, Raggi, lavori per riqualificare strada Corso Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso i lavori per riqualificare il manto stradale del Viadotto di Corso Francia a Roma. "Non si ferma il programma strade nuove e oggi raggiunge un’altra infrastruttura fondamentale del quadrante nord di Roma, dopo i lavori di riqualificazione del Ponte di Tor di Quinto della Galleria Giovanni XXIII. Si tratta del Viadotto di Corso Francia, realizzato negli anni ’60 come un’opera necessaria per agevolare la viabilità nel quartiere e consentire il transito delle auto sopra l’area del Villaggio Olimpico". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Il Dipartimento lavori pubblici nei giorni scorsi ha dato il via alle operazioni di restyling del manto stradale sull’intero tratto del viadotto, di bonifica del sistema idraulico e di manutenzione dei giunti di dilatazione inizialmente sulla carreggiata in direzione di viale Maresciallo Pilsduski e successivamente verso il ponte Flaminio - spiega Raggi -. Nelle due fasi di cantiere sono previste modifiche alla viabilità locale per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza e limitare al massimo i disagi per i cittadini. Stiamo approfittando del traffico limitato in queste settimane per velocizzare gli interventi. Roma - ha concluso la sindaca - ha bisogno di accelerare e completare i lavori sulle infrastrutture per potenziarne la funzionalità e la resistenza nel tempo". (Rer)