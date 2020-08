Speciale infrastrutture: Ue, Carè (Iv), da programmazione 2021-2027 deve partire progetto per la Calabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Corretto utilizzo dei fondi, competenze adeguate e scelte coraggiose. Sono queste le direttrici che dovranno animare la gestione delle risorse comunitarie in Calabria nel periodo 2021-2027". Lo afferma il deputato di Italia viva Nicola Carè. "Tra fondi comunitari e nazionali – aggiunge - la Calabria ha a disposizione 5 miliardi per ridisegnare il futuro della Regione e guardare al futuro con grande ottimismo. Si tratta di un'occasione imperdibile per incidere in maniera efficace sullo sviluppo economico e sociale della Regione. Per realizzare questi risultati è, però, necessario non commettere gli errori degli anni passati. Non interventi a pioggia che alla fine non producono alcun risultato, ma azioni mirate a determinare reale benessere a tutta la collettività calabrese puntando su innovazione, infrastrutture e semplificazione delle procedure burocratiche. In poche parole – conclude Carè - dal nuovo ciclo di programmazione delle risorse comunitarie deve partire un 'progetto per la Calabria' che abbia una reale visione di sviluppo, metta al bando divisioni e sterili campanilismi e assicuri la presenza di professionalità adeguate per la sua concreta realizzazione". (Rin)