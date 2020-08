Ponte Genova: M5s, coltiviamo la memoria e mettiamo al primo posto la sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento ricorda che oggi Genova e la Liguria sono alla vigilia di una nuova fase, con l'apertura di Ponte San Giorgio e con la fine dei lavori di manutenzione che hanno interessato la rete autostradale nei giorni passati. "Lo Stato in questi due anni ha fatto la propria parte, anche facendo in modo che il nuovo ponte fosse costruito in tempi celerissimi e senza coinvolgere Atlantia nei lavori. Questo non allevierà la sofferenza di chi ha perso i propri cari, non cancellerà il dolore. Non ci siamo fermati e non ci fermeremo certo adesso. Due anni fa abbiamo promesso giustizia ai cittadini liguri e, in attesa dei processi, delle risposte che arriveranno dalle aule di un tribunale, grazie al proficuo impegno del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte abbiamo provato a fare qualcosa di importante e ci siamo riusciti. Abbiamo dato il via all'estromissione di Atlantia, del gruppo Benetton, dal controllo di Autostrade per l'Italia", aggiunge il testo, secondo cui si tratta di un risultato che porta la firma del Movimento 5 Stelle e di questo governo, un chiaro segnale che le cose possono e devono cambiare ora. "Non quando ormai è troppo tardi. Scriviamo insieme la storia del domani ripartendo da solide basi, lasciando fuori chi si è riempito le tasche di introiti miliardari, guadagnando più di ciò che gli era dovuto non investendo in manutenzione di strade, ponti, viadotti. Teniamo fuori dal futuro delle nostre infrastrutture chi si è voltato dall'altra parte ignorando falle e problematiche esistenti sulle strade italiane, quelle che milioni di cittadini percorrono ogni giorno. Stiamo rimettendo sotto il controllo pubblico l'intera rete autostradale. Lo Stato tutelerà i cittadini dagli speculatori e dai rincari dei pedaggi. La cura delle nostre Infrastrutture, la loro sicurezza e l'incolumità di chi viaggia lungo le nostre strade non sono più slogan ma azioni concrete", conclude. (Rin)