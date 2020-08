Nepal: coronavirus, superati i 20 mila casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nepal ha registrato 418 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, raggiungendo un totale di 20.750. Non sono stati registrati ulteriori decessi e il numero delle vittime resta di 57. Lo ha riferito il ministero della Sanità nel suo bollettino odierno, insieme agli altri dati sull’andamento dell’epidemia. Sono stati dimessi 358 pazienti; le dimissioni e guarigioni sono salite complessivamente a 14.961. Ci sono 10.452 persone in quarantena e 5.732 in isolamento. Finora sono stati effettuati 398.907 test basati sulla tecnica della reazione a catena della polimerasi in 27 laboratori abilitati, di cui 7.637 ieri. Tutti i 77 distretti del paese sono stati interessati dal contagio, ma attualmente quattro (Bhojpur, Sankhuwasabha, Manang e Mustang) non hanno più alcun caso attivo. (segue) (Inn)