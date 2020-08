Nepal: coronavirus, superati i 20 mila casi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese è stato in lockdown dal 24 marzo al 14 giugno, con alcuni allentamenti per i settori dell’agricoltura, dell’industria, dei trasporti e dell’edilizia. Il governo ha pianificato una ripresa graduale di tutte le attività in tre fasi. La prima, partita l’11 giugno con la riapertura dei mercati, prevedeva una valutazione dei risultati dopo 21 giorni. Il 29 giugno l’esecutivo ha deciso di prorogare fino al 22 luglio le misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus allora in vigore, senza ulteriori allentamenti rispetto a quelli già autorizzati. Quindi è stato dato il via alla graduale ripresa delle attività. Dal 30 luglio hanno riaperto gli alberghi, i ristoranti e i luoghi di intrattenimento, pur con restrizioni agli assembramenti. Inoltre, sono state state autorizzate le attività turistiche e le escursioni di montagna. Dal 17 agosto saranno ripristinati i trasporti pubblici su lunghe distanze all’interno dei distretti e interdistrettuali e i voli domestici e internazionali. Inoltre, riprenderanno le attività sportive internazionali e gli esami per gli studenti. Resteranno chiuse le scuole, i college e gli altri istituti di istruzione; le sale cinematografiche e i locali da ballo; i centri religiosi e sociali; i centri estetici e le palestre; le biblioteche, i musei e i giardini zoologici. Continueranno a essere vietati i raduni di massa, le conferenze, gli sport di gruppo e gli eventi negli stadi. (Inn)