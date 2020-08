Siria: 18 morti in scontri tra forze governative e militanti estremisti nel nordovest del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di almeno dodici morti, tra militari dell’esercito siriano e combattenti affiliati alle forze di Damasco, il bilancio degli scontri avvenuti con i militanti islamisti di Hayat Tahrir al Sham (Hts) nel nord-ovest della Siria, tra le provincie di Idlib e Latakia. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra. Negli scontri altri 17 membri delle forze governative sono rimasti feriti, mentre sono rimasti uccisi quattro membri di Hts e due del Jabhat al Wataniyya (Fronte nazionale). Malgrado un accordo di cessate il fuoco in vigore dallo scorso marzo nella regione occidentale della Siria, ultima roccaforte dei ribelli jihadisti, si verificano sporadicamente scontri e combattimenti. All’alba di oggi le forze di Damasco hanno colpito le postazioni dei militanti estremisti nella provincia di Latakia, secondo il Sohr.(Rel)