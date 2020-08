Imprese: Ubi Banca, si prevede utile netto in grado di sostenere dividendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dotazione di capitale, la solida posizione di liquidità e la qualità degli attivi del Gruppo Ubi, oltre all’elevata professionalità e dedizione del personale, si sono confermati fondamentali per affrontare con tranquillità la crisi, assistere i territori e conseguire i risultati significativi riportati a conclusione del primo semestre 2020. Lo si apprende dai risultati consolidati al 30 giugno 2020 approvati oggi dal consiglio di amministrazione. Nel secondo semestre, prosegue la nota, la prevedibile evoluzione della gestione sarà influenzata dalle operazioni di carattere straordinario che Intesa Sanpaolo porrà in essere a seguito dell’esito positivo dell’Opas: al momento il Cda non ha evidenza di dettaglio delle suddette operazioni, come ad esempio la cessione del ramo sportelli a Bper, della relativa tempistica e dei conseguenti impatti economici e patrimoniali. In assenza delle citate operazioni straordinarie e di una nuova emergenza Covid-19, precisa la banca, per la seconda parte dell’anno si prevede la buona tenuta dei ricavi “core” (margine di interesse e commissioni nette) e il proseguire dell’attento controllo dei costi. La dinamica del costo del credito sarà influenzata dal completamento della cessione massiva di sofferenze Sme, peraltro già in gran parte spesata nel 2019, e dallo scadere, se non prorogate, delle moratorie concesse per aiutare la tenuta di famiglie e imprese, i cui possibili impatti verranno parzialmente mitigati dall’utilizzo in corso degli strumenti di sostegno offerti dai recenti provvedimenti legislativi. Complessivamente si prevede un utile netto positivo in grado di supportare dividendi in linea con le previsioni del Piano industriale 2022 aggiornato. (Com)