Lazio: il Lulworth torna in Italia, yacht d’epoca sequestrato diventa nave scuola a Gaeta

- Un prestigioso yacht da regata d’epoca del valore di 10 milioni di euro di proprietà del faccendiere romano Gabriele de Bono è stato sequestrato dagli uomini della guardia di Finanza di Roma che, a distanza di tre anni, sono riusciti ad eseguire la misura ordinata nel 2017 dalla procura della repubblica di Roma. Si tratta dello Lulworth il più grande cutter aurico del mondo, lungo 46 metri, con un albero di 52 metri e una superfice velica di oltre 1.300 metri qudrati, varato nel 1920. Un equipaggio composto da militari del comparto navale della Guardia di Finanza la ha condotto a Gaeta dalla Tunisia. Il Lulworth rientra nell’ingente patrimonio mobiliare, composto da imbarcazioni e auto d’epoca di pregio, tra cui Ferrari, Rolls Royce, Bentley e Jaguar, e immobiliare, tra cui lussuose ville nel rinomato quartiere capitolino dell’Olgiata, stimato in oltre 40 milioni di euro. Come ricostruito nel corso delle indagini condotte da militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma della Guardia di Finanza nell’operazione “Exodus”, De Bono, nonostante avesse fittiziamente spostato la residenza dapprima nel Principato di Monaco e poi a Dubai, era a capo di un’associazione per delinquere che ha gestito una pluralità di società, nazionali ed estere, utilizzate per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 180 milioni di euro, aventi ad oggetto fantomatiche consulenze e prestazioni di servizi, di cui hanno beneficiato imprenditori sia italiani, tra chi aveva interesse ad abbattere le tasse e portare capitali all’estero; sia stranieri, ed in particolare cinesi, che esportavano capitali verso la Cina evitando il ricorso agli intermediari finanziari abilitati. (segue) (Rer)