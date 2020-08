Lazio: il Lulworth torna in Italia, yacht d’epoca sequestrato diventa nave scuola a Gaeta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo De Bono e altri 4 sodali sono stati destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare nel novembre 2018. Il pezzo di maggior pregio dei beni riconducibili al faccendiere, schermati mediante una serie di imprese estere intestate a compiacenti prestanome, è rappresentato proprio dal Lulworth, di cui l’imprenditore aveva cercato di far perdere le tracce. Il natante era stato spostato dal porto “Le Grazie” di Porto Venere a quello iberico di Palma di Maiorca (Spagna), da dove era salpato all’inizio del 2017 verso una destinazione sconosciuta. Gli investigatori del Gico di Roma sono riusciti a individuarlo nel mese di aprile dello stesso anno, con l’ausilio del II Reparto del Comando Generale del Corpo e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell’Interno, presso il porto di Bizerte in Tunisia, dove è rimasto, sotto il controllo e la sorveglianza delle Autorità tunisine, fino a pochi giorni fa. Il Gip del Tribunale di Roma ha disposto l’affidamento dell’imbarcazione alla custodia giudiziale della Guardia di Finanza, che la impiegherà per lo svolgimento di attività addestrative rivolte al personale del comparto navale organizzate dalla Scuola Nautica di Gaeta. (Rer)