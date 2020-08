Difesa: Tofalo (M5s), 12 anni di "Strade sicure", verso operazione più vicina a esigenze sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, con delega da parte del ministro della Difesa per "Strade sicure", ricorda che "domani sono dodici anni dall'avvio di 'Strade sicure', la più longeva e capillare operazione che vede oggi impegnate le nostre Forze armate nelle città italiane, al fianco delle Forze dell'ordine, per contrastare la criminalità e il terrorismo. Dall'inizio dell'operazione - continua in una nota l'esponente dell'esecutivo - sono stati eseguiti oltre 15 mila arresti, 3 milioni e 930 mila le persone identificate, oltre 2 tonnellate di sostanze stupefacenti sequestrate. 'Strade sicure' ha rafforzato il controllo del territorio - evidenzia il rappresentante del Movimento cinque stelle - anche in occasione di straordinaria necessità e urgenza, consentendo un avvicinamento delle Forze armate ai cittadini. Durante l'emergenza Covid-19 i militari sono stati chiamati a svolgere, oltre ai tradizionali compiti assegnati al dispositivo, anche una serie di attività volte a fronteggiare il diffondersi del virus. Proprio per questo", dichiara Tofalo, "tenuto conto dell'evoluzione dello strumento militare e del contesto generale in termini di sicurezza, stiamo intervenendo per rendere questa operazione sempre più aderente alle esigenze nazionali e più integrata con gli altri assetti dello Stato". Il sottosegretario ringrazia, infine, "gli uomini e le donne dell'Esercito, delle altre Forze armate e di Polizia impegnati 24 ore su 24, sette giorni su sette e sempre pronti a dare una risposta professionale ed efficace". (Com)