Ue: governo Spagna chiede 20 miliardi al Sure per finanziare cassa integrazione straordinaria

- Il governo della Spagna ha chiesto alla Commissione europea di accedere a 20 miliardi di euro dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (Sure) per continuare a finanziare la cassa integrazione straordinaria (Erte) approvata dall'esecutivo per arginare le conseguenze economiche e sociali della pandemia del coronavirus. Lo ha annunciato oggi il ministero dell'Economia spagnolo in una nota. Il Sure – che sarà finanziato dalle emissioni di debito dell'Unione europea sul mercato - ha una dotazione complessiva di 100 miliardi di euro ed è una delle tre componenti del piano messo in campo da Bruxelles, insieme alle linee di credito del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) e alle garanzie della Banca europea per gli investimenti (Bei) per fornire una risposta sanitaria, economica e sociale agli effetti del Covid-19. L'importo che sarà effettivamente assegnato alla Spagna dipenderà dal volume richiesto dagli altri paesi interessati al programma entro questo venerdì, quando scadrà il termine ultimo per presentare le richieste di accesso al fondo. Il ministero dell'Economia ha spiegato che, una volta che l'importo finale sarà stato determinato dal Consiglio dell'Ue, su proposta della Commissione europea, il credito sarà erogato in più rate, la prima delle quali probabilmente nell'autunno di quest'anno ed il resto nel 2021. (Spm)