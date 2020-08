India-Pakistan: caso Jadhav, Alta corte Islamabad concede tempo alla difesa e aggiorna udienze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alta corte di Islamabad, in Pakistan, oggi ha aggiornato al 3 settembre il caso riguardante il cittadino indiano Kulbhushan Jadhav, condannato a morte da un tribunale militare del paese. L’Alta corte ha concesso al governo dell’India del tempo per garantire una difesa al connazionale, precisando che l’avvocato deve essere abilitato all’esercizio della professione in Pakistan e di nazionalità pakistana. Il 22 luglio il governo del Pakistan si è rivolto all’Alta corte per la nomina di un rappresentante legale, dopo aver dichiarato di aver fornito a Jadhav l’accesso consolare per la terza volta il 17 luglio. Jadhav, oggi cinquantenne, fu arrestato nel Belucistan nel 2016, accusato di essere coinvolto in attività di spionaggio e terrorismo e condannato alla pena capitale nel 2017: per Islamabad era un comandante della Marina militare dell’India e lavorava per l’intelligence indiana; per Nuova Delhi aveva lasciato la Marina da tempo, non aveva legami col governo e sarebbe stato rapito da agenti pakistani nel porto iraniano di Chabahar, dove si trovava per lavoro. (segue) (Inn)