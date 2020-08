India-Pakistan: caso Jadhav, Alta corte Islamabad concede tempo alla difesa e aggiorna udienze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17 luglio 2019 la Corte internazionale di giustizia (Icj) dell’Aja si è pronunciata sul caso, evidenziando diverse violazioni alla Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari: in particolare la mancata informazione dell’imputato riguardo ai propri diritti e la negazione dell’accesso consolare, obblighi ai quali il Pakistan è stato sollecitato ad assolvere. Il Pakistan, si legge nella sentenza, è obbligato in base al diritto internazionale a “mettere fine agli atti illeciti” e a rimediare e “un rimedio appropriato è un’effettiva revisione e riconsiderazione della condanna e della sentenza”. “La scelta dei mezzi è lasciata al Pakistan”, ha stabilito la Corte, richiamando il paese “a prendere tutte le misure necessarie per attuare un’effettiva revisione e riconsiderazione, compresa, se necessario, l’emanazione di una legislazione appropriata”. Infine, l’Icj ha affermato che “la sospensione prolungata dell’esecuzione costituisce una condizione per un’efficace revisione e riconsiderazione della condanna e della sentenza”. La sentenza emessa dai giudici dell’Aja, con 15 voti favorevoli e uno contrario, quello del pakistano Tassaduq Hussain Gillani, ha fatto dichiarare vittoria a entrambe le parti. (segue) (Inn)