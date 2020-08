India-Pakistan: caso Jadhav, Alta corte Islamabad concede tempo alla difesa e aggiorna udienze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alla sentenza, il Pakistan ha emesso lo scorso 20 maggio l’International Court of Justice Review and Reconsideration Ordinance, un decreto che consente di presentare appelli all’Alta corte di Islamabad entro un certo intervallo di tempo. L’8 luglio il procuratore generale aggiunto del Pakistan, Ahmed Irfan, e il direttore generale del ministero degli Esteri per l’Asia meridionale e l’Associazione sud-asiatica per la cooperazione regionale (Saarc), Zahid Hafeez Chaudhri, hanno affermato che Jadhav ha rifiutato di avvalersi della norma e di presentare un’istanza di revisione della sentenza e preferito seguire l’esito della richiesta di clemenza in sospeso. Il procuratore generale aggiunto Irfan ha detto anche gli è stato offerto il patrocinio legale, ottenendo però un rifiuto, e che gli è stato garantito l’accesso consolare a settembre, consentendogli di incontrare il viceambasciatore dell’India Gaurav Ahluwalia, la madre e la moglie e che gli era stata data la possibilità di un altro incontro, col padre e di nuovo con la moglie. (segue) (Inn)