Imprese: Ubi Banca, nel secondo trimestre commissioni “soddisfacenti” a 403,3 milioni di euro

- Nel secondo trimestre dell’anno le commissioni nette di Ubi Banca sono risultate superiori al margine d’interesse, confermando una tendenza in atto dal quarto trimestre del 2019: nonostante l’impatto della serrata, nel periodo sono state registrate commissioni nette per 403,3 milioni, in calo rispetto ai 420,5 del primo trimestre ma “più che soddisfacenti” data la situazione operativa. Stando ai risultati consolidati al 30 giugno 2020 approvati oggi dal consiglio di amministrazione, l’impatto della serrata si è manifestato principalmente nel mese di aprile, con una commissionale fortemente inferiore alle stime di Piano industriale, ma anche a maggio. Un significativo recupero, prosegue la nota, ha interessato invece il mese di giugno, con un aumento dell’11,6 per cento rispetto alle stime del mese grazie all’apporto dei servizi legati all’attività in titoli e all’attività di intermediazione con la clientela. Tale andamento ha portato il contributo dei servizi legati all’attività in titoli ad attestarsi complessivamente a 228,5 milioni nel secondo trimestre, sempre con un lieve calo rispetto ai 243 dei precedenti tre mesi. L’apporto delle commissioni relative all’attività bancaria tradizionale è stato pari a 174,8 milioni rispetto ai 177,5 del primo trimestre. (Com)