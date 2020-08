Calabria: Savaglio, 44 voucher alta formazione, prosegue impegno della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono 44 i beneficiari dei voucher regionali nell’ambito della seconda finestra temporale dell’avviso pubblico, rivolto a diplomati e laureati per la partecipazione ai percorsi inclusi nel catalogo regionale dell’alta formazione professionalizzante (anno accademico 2019/2020)". Lo ha reso noto la Regione Calabria. La soddisfazione dell'assessore Sandra Savaglio: “Continua l’impegno della Regione Calabria rivolto a soggetti che intendono riqualificare o specializzare la propria posizione all’interno di uno specifico settore del mercato del lavoro o reinserirsi con l’acquisizione di nuove competenze. Questa misura regionale a favore della crescita formativa e professionale, che ha già registrato nella prima fase del bando per l’anno accademico in corso 41 beneficiari, è sicuramente un punto di riferimento per giovani e adulti che grazie al voucher partecipano ad un corso di alta formazione erogato nell’ambito del catalogo regionale e poi svolgono un tirocinio extracurricolare di orientamento al lavoro e professionalizzante”. (Ren)