Libia: esponente brigata islamista Al Sumud a "Nova", vogliamo applicare la sharia

- L’obiettivo della brigata Al Sumud, gruppo paramilitare che appoggia le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) e guidata dall'islamista Salah Badi, è “applicare la legge della sharia per il bene della Libia e porre fine a qualsiasi legge occidentale che si oppone alla (presenza) dell’islam nella nazione”. Lo ha dichiarato oggi ad “Agenzia Nova” Ahmed bin Omran, comandante di campo della brigata al Sumud. Secondo l'esponente del gruppo paramilitare, il premier del Gna “Fayez al Sarraj e Khalifa Haftar (comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico – Lna) sono due facce della stessa medaglia”. Per Bin Omran, il Gna parla pubblicamente dell’opposizione ad Haftar, ma in realtà starebbe negoziando con il comandante dell’Lna. La situazione a Tripoli e nella Libia occidentale adesso è cambiata, dopo che il progetto di Haftar nell’ovest della Libia è sfumato, ha spiegato Bin Omran. Il riferimento è al ritiro dal fronte di Tripoli da parte di Haftar, che all’inizio di aprile del 2019 aveva lanciato un’offensiva su Tripoli. Infine, Bin Omran ha sottolineato che le forze dell’Lna, in alleanza con altri gruppi armati islamisti, sono ritornati prepotentemente sulla scena e hanno preso il controllo di siti vitali che non saranno abbandonato perché “tradirebbero i sacrifici compiuti dai martiri”. (Lit)