Speciale energia: Nord Stream 2, ufficio concorrenza polacco multa Gazprom per 48 milioni di euro

- L'Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori (Uokik) della Polonia ha inflitto alla società russa Gazprom una multa da quasi 213 milioni di zloty (quasi 48 milioni di euro). Lo rivela il presidente dell'ufficio polacco, Tomasz Chrostny, ripreso dal portale di informazione "dziennik.pl". La motivazione della multa è la mancata cooperazione in un'indagine relativa alla costruzione del gasdotto Nord Stream 2. "La multa è stata imposta alla società russa in relazione alla creazione di un consorzio che finanzi la costruzione del gasdotto senza il consenso necessario del Uokik", si legge in una nota. Nell'ambito della medesima procedura l'Uokik aveva lanciato accuse anche ad altre 5 società: la svizzera Engie Energy e le olandesi Uniper, Omv, Shell e Wintershall. L'Ufficio aveva richiesto "documenti importanti per l'indagine", ma la compagnia "si è rifiutata di fornirli". Chrostny precisa che gli obblighi di Gazprom in tal senso derivano dalla normativa europea, sulla quale si fonda la legge polacca sulla concorrenza e la tutela dei consumatori. (Vap)