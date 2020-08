Thailandia: il governo allenta le restrizioni per l'ingresso di visitatori stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Thailandia allenteranno ulteriormente le restrizioni all’ingresso nel Paese imposte con l’obiettivo di contenere la pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato oggi il portavoce del Centro per la gestione della situazione Covid-19, Taweesin Visanuyothin, precisando che nuove categorie di stranieri potranno ora entrare nel Paese. Si tratta, in particolare, di cittadini stranieri in possesso di permesso di residenza, con i relativi parenti più stretti; cittadini stranieri in possesso di permesso di lavoro e lavoratori immigrati in possesso dei relativi permessi di soggiorno; cittadini stranieri il cui ingresso è garantito da accordi speciali, come nel caso dei possessori della carta Thailand Elite. L’ingresso in Thailandia per tali categorie di soggetti sarà comunque vincolato al rispetto delle misure previste dal ministero della Sanità pubblica e dall’osservazione di un periodo di quarantena di 14 giorni.(Res)