Abruzzo: è già un successo "Garantiamonoi.it", la startup di Confindustria e Confesercenti

- Ha superato i dieci milioni di euro in pochi mesi, nonostante il Covid-19, l'ammontare dei finanziamenti concessi dalle banche alle imprese attraverso l'intervento di "Garantiamonoi.it", la nuova società specializzata nell'accesso al credito promossa da Confesercenti Abruzzo, presieduta da Daniele Erasmi, e Confindustria Chieti-Pescara guidata da Silvano Pagliuca. La mission della società, entrata nella fase operativa a partire da settembre 2019, è quella di intervenire al fianco delle imprese iscritte alle due associazioni di categoria attraverso diversi strumenti di garanzia: dai consorzi fidi più qualificati (sia i confidi maggiori, cosiddetti "vigilati", che i minori con alti indici patrimoniali), alle società di service per l'ottenimento della garanzia diretta del Fondo centrale di garanzia per le Pmi (Piccole e medie imprese), fino alle attività di consulenza per la ristrutturazione finanziaria delle micro, piccole e medie imprese ed alla loro partecipazione ai bandi per la concessione di contributi ed agevolazioni. "In pochi mesi la società è riuscita a costruire una rete commerciale solida, professionale e operativa anche nelle Regioni limitrofe - sottolinea con orgoglio il presidente del Consiglio di amministrazione Giuseppe Gentile - facendo crescere notevolmente il ventaglio di possibilità offerte alle imprese: abbiamo scelto di superare il modello mono prodotto e di adottare la logica multicanale, incontrando da subito la soddisfazione delle imprese e dei professionisti che sanno di poter trovare, qui, diverse soluzioni al bisogno di credito. Risultati", conclude Gentile, "che si sono potuti cogliere in pochi mesi grazie al lavoro capillare e specializzato messo a punto dalla direzione della società".(Gru)