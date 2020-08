Imprese: Ubi Banca, nel secondo trimestre oneri operativi in calo a 585,2 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli oneri operativi di Ubi Banca hanno totalizzato nel secondo trimestre dell’anno 585,2 milioni di euro, con un calo di 1,4 punti percentuali rispetto ai precedenti tre mesi. Stando ai risultati consolidati al 30 giugno 2020 approvati oggi dal consiglio di amministrazione, escludendo i contributi sistemici al Fondo di risoluzione il dato si attesta a 567,7 milioni di euro con una crescita di 2,9 punti percentuali, a fronte dell’inclusione di 31,2 milioni legati all’emergenza sanitaria e all’Opas di Intesa Sanpaolo. Al netto di tali voci, prosegue la nota, gli oneri operativi si sono attestati a 536,5 milioni. Nel secondo trimestre dell’anno, prosegue la nota, sono state iscritte rettifiche di valore nette per deterioramento crediti verso la clientela per 180,8 milioni di euro, rispetto ai 155,6 del primo trimestre: gli accantonamenti hanno portato a un’ulteriore crescita delle coperture di tutte le categorie di crediti deteriorati per circa un punto percentuale e all’incremento delle coperture dei crediti in bonis allo 0,58 per cento. Le rettifiche nette su crediti effettuate nel secondo trimestre configurano un costo del credito annualizzato di 85 punti base, che va a raffrontarsi con i 73 dei tre mesi precedenti. Infine, le imposte sul reddito dell’operatività corrente per il secondo trimestre sono risultate pari a 32,1 milioni, configurando un tax rate del 26,2 per cento. (Com)